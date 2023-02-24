Муллагильдина (Зарбиева) Мукмина Сабировна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1870
Дата смерти10.11.1965
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870
Отец: Сабиров ?
Мать: Сабирова ?
Рождение ребёнка
Около 1907
Дочь: Аюпова Файза Самуковна
Отец ребёнка: Муллагильдин Самсимухамат
Имелеевка, Большечерниговский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1916
Сын: Муллагильдин Нагим Самукович
Отец ребёнка: Муллагильдин Самсимухамат
Больше-Черниговский р-н с.Утевка
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нафиса
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Холова Магира Самуковна
Отец ребёнка: Муллагильдин Самсимухамат
Больше-Черниговский р-н с.Утекаево
Бракосочетание
Неизвестно
Хасьяновка
Смерть
10.11.1965
Похороны
Неизвестно
Больше -черниговский д.Утекаево