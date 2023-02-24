Муллагильдина (Зарбиева) Мукмина Сабировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Муллагильдина (Зарбиева) Мукмина Сабировна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1870

Дата смерти

10.11.1965

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870

Отец: Сабиров ?

Мать: Сабирова ?

Рождение ребёнка
Около 1907

Дочь: Аюпова Файза Самуковна

Отец ребёнка: Муллагильдин Самсимухамат

Имелеевка, Большечерниговский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1916

Сын: Муллагильдин Нагим Самукович

Отец ребёнка: Муллагильдин Самсимухамат

Больше-Черниговский р-н с.Утевка
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нафиса

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Холова Магира Самуковна

Отец ребёнка: Муллагильдин Самсимухамат

Больше-Черниговский р-н с.Утекаево
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Муллагильдин Самсимухамат

Хасьяновка
Смерть
10.11.1965
Похороны
Неизвестно
Больше -черниговский д.Утекаево
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