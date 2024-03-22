Барабановъ Михаилъ
Место рождения
Дата рождения1818
Дата смерти1855
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Отец: Барабановъ Ефимъ
Мать: Барабанова Прасковья
Рождение ребёнка
1846
Сын: Барабановъ Алексей
Мать ребёнка: Барабанова Прасковья
Рождение ребёнка
1848
Сын: Барабановъ Яковъ
Мать ребёнка: Барабанова Прасковья
Рождение ребёнка
1849
Сын: Барабановъ Савелий
Мать ребёнка: Барабанова Прасковья
Рождение ребёнка
1855
Сын: Барабановъ Митрофанъ
Мать ребёнка: Барабанова Прасковья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Барабанова Прасковья
Смерть
1855