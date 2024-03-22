Барабановъ Михаилъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБарабановъ Михаилъ

Барабановъ Михаилъ

Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1818

Дата смерти

1855

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: Барабановъ Ефимъ

Мать: Барабанова Прасковья

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1846

Сын: Барабановъ Алексей

Мать ребёнка: Барабанова Прасковья

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1848

Сын: Барабановъ Яковъ

Мать ребёнка: Барабанова Прасковья

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1849

Сын: Барабановъ Савелий

Мать ребёнка: Барабанова Прасковья

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1855

Сын: Барабановъ Митрофанъ

Мать ребёнка: Барабанова Прасковья

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Барабанова Прасковья

Смерть
1855
Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close