Барабанова (Антонова) Прасковья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Барабанова (Антонова) Прасковья

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Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1823

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: Антоновъ Терентей

Мать: Антонова Афимья

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1846

Сын: Барабановъ Алексей

Отец ребёнка: Барабановъ Михаилъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1848

Сын: Барабановъ Яковъ

Отец ребёнка: Барабановъ Михаилъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1849

Сын: Барабановъ Савелий

Отец ребёнка: Барабановъ Михаилъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1855

Сын: Барабановъ Митрофанъ

Отец ребёнка: Барабановъ Михаилъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Барабановъ Михаилъ

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