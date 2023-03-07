Барабанова (Антонова) Прасковья
Место рождения
Дата рождения1823
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Отец: Антоновъ Терентей
Мать: Антонова Афимья
Рождение ребёнка
1846
Сын: Барабановъ Алексей
Отец ребёнка: Барабановъ Михаилъ
Рождение ребёнка
1848
Сын: Барабановъ Яковъ
Отец ребёнка: Барабановъ Михаилъ
Рождение ребёнка
1849
Сын: Барабановъ Савелий
Отец ребёнка: Барабановъ Михаилъ
Рождение ребёнка
1855
Сын: Барабановъ Митрофанъ
Отец ребёнка: Барабановъ Михаилъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Барабановъ Михаилъ