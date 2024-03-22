Ефросинья Егоровна (Георгиевна)
Место рождения
Дата рожденияОколо 1843
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1843
Отец: Маринин Егор Михайлович
Упоминание
1862
Исповедная роспись 1862
Бракосочетание
31.01.1865 ст.
Кобона, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Свидетели: Спиридон Михайлов, Андрей Иоакимов, Савелий Степанов, Денис Егоров.
Рождение ребёнка
09.04.1875 ст.
Дочь: Александра Петровна
Отец ребёнка: Кряжевой Петр Иоакимович
Рождение ребёнка
13.08.1877 ст.
Отец ребёнка: Кряжевой Петр Иоакимович
Рождение ребёнка
16.03.1885 ст.
Сын: Кряжевой Алексей Петрович
Отец ребёнка: Кряжевой Петр Иоакимович
Смерть
Неизвестно