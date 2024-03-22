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Ефросинья Егоровна (Георгиевна)

Место рождения

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

Около 1843

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1843

Отец: Маринин Егор Михайлович

Мать: не указана

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Упоминание
1862
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись 1862
Бракосочетание
31.01.1865 ст.

Муж: Кряжевой Петр Иоакимович

Кобона, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Свидетели: Спиридон Михайлов, Андрей Иоакимов, Савелий Степанов, Денис Егоров.
Рождение ребёнка
09.04.1875 ст.

Дочь: Александра Петровна

Отец ребёнка: Кряжевой Петр Иоакимович

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
13.08.1877 ст.

Сын: Кряжевой Флор Петрович

Отец ребёнка: Кряжевой Петр Иоакимович

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
16.03.1885 ст.

Сын: Кряжевой Алексей Петрович

Отец ребёнка: Кряжевой Петр Иоакимович

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
Неизвестно
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