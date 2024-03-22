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Екатерина Ульянова

Место рождения

Борисово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

30.11.1823 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.11.1823 ст.

Отец: Ульян Осипов

Мать: Ирина Кононова

Борисово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
27.04.1842 ст.

Муж: Василий Александров

Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
01.10.1847 ст.

Дочь: Ефросинья Васильева

Отец ребёнка: Василий Александров

Ершовские Выселки, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно
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