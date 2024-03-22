Екатерина Ульянова
Место рождения
Дата рождения30.11.1823 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.11.1823 ст.
Отец: Ульян Осипов
Мать: Ирина Кононова
Бракосочетание
27.04.1842 ст.
Муж: Василий Александров
Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
01.10.1847 ст.
Дочь: Ефросинья Васильева
Отец ребёнка: Василий Александров
Ершовские Выселки, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно