Лёвкин Сергей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.04.1972
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1972
Отец: Лёвкин Иван Филиппович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.04.2003
Дочь: Лёвкина Полина Сергеевна
Мать ребёнка: Чугунцова Марина Леонидовна
Рождение ребёнка
24.04.2010
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
24.04.2024
Дочь: Лёвкина Варвара Сергеевна
Мать ребёнка: Чугунцова Марина Леонидовна