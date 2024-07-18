Лёвкин Сергей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лёвкин Сергей Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.04.1972

Пол

Мужской

Добавил:

ПЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1972

Отец: Лёвкин Иван Филиппович

Мать: Дорохова Мария Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чугунцова Марина Леонидовна

Рождение ребёнка
13.04.2003

Дочь: Лёвкина Полина Сергеевна

Мать ребёнка: Чугунцова Марина Леонидовна

Рождение ребёнка
24.04.2010

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
24.04.2024

Дочь: Лёвкина Варвара Сергеевна

Мать ребёнка: Чугунцова Марина Леонидовна

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