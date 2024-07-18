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Лёвкин Иван Филиппович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

2021

Пол

Мужской

Добавил:

ПЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лёвкин Филипп Семёнович

Мать: Рябичева Мария Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лёвкин Александр Иванович

Мать ребёнка: Дорохова Мария Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дорохова Мария Дмитриевна

Рождение ребёнка
05.04.1972

Сын: Лёвкин Алексей Иванович

Мать ребёнка: Дорохова Мария Дмитриевна

Рождение ребёнка
05.04.1972

Сын: Лёвкин Сергей Иванович

Мать ребёнка: Дорохова Мария Дмитриевна

Смерть
2021

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