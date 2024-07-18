Лёвкин Иван Филиппович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти2021
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Лёвкин Филипп Семёнович
Мать: Рябичева Мария Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лёвкин Александр Иванович
Мать ребёнка: Дорохова Мария Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.04.1972
Мать ребёнка: Дорохова Мария Дмитриевна
Рождение ребёнка
05.04.1972
Мать ребёнка: Дорохова Мария Дмитриевна
Смерть
2021