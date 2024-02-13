Валерин Луквирд (умерла) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Валерин Луквирд (умерла)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

09.06.1234

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Каи Луквирд

Отец ребёнка: Луквирд Илодар IV

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Алиссея Луквирд

Отец ребёнка: Луквирд Илодар IV

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Луквирд Илодар IV

Смерть
09.06.1234

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