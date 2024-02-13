Луквирд Илодар IV
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Алекссий Луквирд II
Мать: Индина Луквирд (Асвулд)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мэвен Луквирд
Мать ребёнка: Дайра Луквирд (Маровилья)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ареин Луквирд II
Мать ребёнка: Дайра Луквирд (Маровилья)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лаурена Луквирд
Мать ребёнка: Дайра Луквирд (Маровилья)
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Коан Луквирд
Мать ребёнка: Царера Луквирд (Бертфенн)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Веррон Луквирд
Мать ребёнка: Царера Луквирд (Бертфенн)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Илэйн Луквирд
Мать ребёнка: Царера Луквирд (Бертфенн)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рэйен Луквирд
Мать ребёнка: Царера Луквирд (Бертфенн)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Домен Луквирд
Мать ребёнка: Царера Луквирд (Бертфенн)
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Каи Луквирд
Мать ребёнка: Валерин Луквирд (умерла)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Алиссея Луквирд
Мать ребёнка: Валерин Луквирд (умерла)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Валерин Луквирд (умерла)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана