Луквирд Илодар IV — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Луквирд Илодар IV

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Алекссий Луквирд II

Мать: Индина Луквирд (Асвулд)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мэвен Луквирд

Мать ребёнка: Дайра Луквирд (Маровилья)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ареин Луквирд II

Мать ребёнка: Дайра Луквирд (Маровилья)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лаурена Луквирд

Мать ребёнка: Дайра Луквирд (Маровилья)

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дайра Луквирд (Маровилья)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коан Луквирд

Мать ребёнка: Царера Луквирд (Бертфенн)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Веррон Луквирд

Мать ребёнка: Царера Луквирд (Бертфенн)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Илэйн Луквирд

Мать ребёнка: Царера Луквирд (Бертфенн)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рэйен Луквирд

Мать ребёнка: Царера Луквирд (Бертфенн)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Домен Луквирд

Мать ребёнка: Царера Луквирд (Бертфенн)

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Царера Луквирд (Бертфенн)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Каи Луквирд

Мать ребёнка: Валерин Луквирд (умерла)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Алиссея Луквирд

Мать ребёнка: Валерин Луквирд (умерла)

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Валерин Луквирд (умерла)

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

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