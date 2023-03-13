Монихова, Серкова Марфа Степанова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1729
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1740
Сын: Мониховъ Осипъ
Отец ребёнка: Мониховъ Алексей
Рождение ребёнка
1756
Дочь: Воронина Прасковья
Отец ребёнка: Мониховъ Алексей
Рождение ребёнка
1757
Сын: Мониховъ Алексей
Отец ребёнка: Мониховъ Алексей
Рождение ребёнка
1761
Дочь: Крыгина Аксинья
Отец ребёнка: Мониховъ Алексей
Рождение ребёнка
1762
Дочь: Латышева Марфа
Отец ребёнка: Мониховъ Алексей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мониховъ Алексей