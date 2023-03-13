Монихова, Серкова Марфа Степанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Монихова, Серкова Марфа Степанова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1729

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1729

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1740

Сын: Мониховъ Осипъ

Отец ребёнка: Мониховъ Алексей

Ветошкино, Арзамасский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1756

Дочь: Воронина Прасковья

Отец ребёнка: Мониховъ Алексей

Ветошкино, Арзамасский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1757

Сын: Мониховъ Алексей

Отец ребёнка: Мониховъ Алексей

Ветошкино, Арзамасский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1761

Дочь: Крыгина Аксинья

Отец ребёнка: Мониховъ Алексей

Рождение ребёнка
1762

Дочь: Латышева Марфа

Отец ребёнка: Мониховъ Алексей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мониховъ Алексей

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