Латышева (Монихова) Марфа
Место рожденияНе указано
Дата рождения1762
Дата смерти19.01.1817
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762
Отец: Мониховъ Алексей
Бракосочетание
09.01.1784
Муж: Латышевъ Григорий
Рождение ребёнка
16.02.1785
Сын: Латышевъ Тимофей
Отец ребёнка: Латышевъ Григорий
Рождение ребёнка
16.10.1787
Сын: Латышевъ Иванъ
Отец ребёнка: Латышевъ Григорий
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Зоркова Аксинья
Отец ребёнка: Латышевъ Григорий
Рождение ребёнка
1793
Сын: Латышевъ Иванъ
Отец ребёнка: Латышевъ Григорий
Рождение ребёнка
1797
Сын: Латышевъ Осипъ
Отец ребёнка: Латышевъ Григорий
Рождение ребёнка
12.02.1800
Сын: Латышевъ Алексей
Отец ребёнка: Латышевъ Григорий
Рождение ребёнка
1804
Дочь: Настасья
Отец ребёнка: Латышевъ Григорий
Смерть
19.01.1817