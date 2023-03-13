Латышева (Монихова) Марфа — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Латышева (Монихова) Марфа

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1762

Дата смерти

19.01.1817

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762

Отец: Мониховъ Алексей

Мать: Монихова, Серкова Марфа Степанова

Бракосочетание
09.01.1784

Муж: Латышевъ Григорий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
16.02.1785

Сын: Латышевъ Тимофей

Отец ребёнка: Латышевъ Григорий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
16.10.1787

Сын: Латышевъ Иванъ

Отец ребёнка: Латышевъ Григорий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1791

Дочь: Зоркова Аксинья

Отец ребёнка: Латышевъ Григорий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1793

Сын: Латышевъ Иванъ

Отец ребёнка: Латышевъ Григорий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1797

Сын: Латышевъ Осипъ

Отец ребёнка: Латышевъ Григорий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
12.02.1800

Сын: Латышевъ Алексей

Отец ребёнка: Латышевъ Григорий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1804

Дочь: Настасья

Отец ребёнка: Латышевъ Григорий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
19.01.1817
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан