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Прокшин Козма Зотеевич

Место рождения

Ценогора, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1671

Дата смерти

1711

Пол

Мужской

Добавил:

ЭК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1671

Отец: Зотичко Киприянович

Мать: не указана

Ценогора, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прокшина Ирина Родионовна

Ценогора, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1693

Сын: Прокшин Терентей Козмич

Мать ребёнка: Прокшина Ирина Родионовна

Ценогора, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1696

Дочь: Прокшина Анна Козмична

Мать ребёнка: Прокшина Ирина Родионовна

Ценогора, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1705

Сын: Прокшин Сава Козмич

Мать ребёнка: Прокшина Ирина Родионовна

Ценогора, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
1711

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