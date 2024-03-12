Прокшин Козма Зотеевич
Место рождения
Дата рождения1671
Дата смерти1711
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1671
Отец: Зотичко Киприянович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1693
Мать ребёнка: Прокшина Ирина Родионовна
Рождение ребёнка
1696
Дочь: Прокшина Анна Козмична
Мать ребёнка: Прокшина Ирина Родионовна
Рождение ребёнка
1705
Сын: Прокшин Сава Козмич
Мать ребёнка: Прокшина Ирина Родионовна
Смерть
1711