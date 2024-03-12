Зотичко Киприянович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Киприян Прокофьевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1649
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1670
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1671
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1672
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1685
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно