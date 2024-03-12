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Зотичко Киприянович

Место рождения

Ценогора, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЭК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Киприян Прокофьевич

Мать: не указана

Ценогора, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Прокшин Федор Зотеевич

Мать ребёнка: не указана

Ценогора, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1649

Сын: Прокшин Андрей Зотеевич

Мать ребёнка: не указана

Ценогора, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1670

Сын: Прокшин Киприян Зотеевич

Мать ребёнка: не указана

Ценогора, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1671

Сын: Прокшин Козма Зотеевич

Мать ребёнка: не указана

Ценогора, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1672

Сын: Прокшин Петр Зотеевич

Мать ребёнка: не указана

Ценогора, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1685

Сын: Прокшин Калина Зотеевич

Мать ребёнка: не указана

Ценогора, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно

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