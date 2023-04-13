Селезнева Агриппина Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1837
Дата смерти04.02.1862
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1855
Сын: Селезнев Аверьян Николаевич
Отец ребёнка: Селезнев Николай Парфеньевич
Рождение ребёнка
01.02.1858
Сын: Селезнев Исидор Николаевич
Отец ребёнка: Селезнев Николай Парфеньевич
ГАЗО Вознесенская Соборная церковь
Рождение ребёнка
01.02.1858
Сын: Селезнев Семен Николаевич
Отец ребёнка: Селезнев Николай Парфеньевич
ГАЗО Вознесенская Соборная церковь
Рождение ребёнка
05.02.1860
Сын: Селезнев Федор Николаевич
Отец ребёнка: Селезнев Николай Парфеньевич
ГАЗО Вознесенская Соборная церковь
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
04.02.1862
ГАЗО Вознесенская Соборная церковь