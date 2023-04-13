Селезнева Агриппина Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Селезнева Агриппина Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1837

Дата смерти

04.02.1862

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1855

Сын: Селезнев Аверьян Николаевич

Отец ребёнка: Селезнев Николай Парфеньевич

Рождение ребёнка
01.02.1858

Сын: Селезнев Исидор Николаевич

Отец ребёнка: Селезнев Николай Парфеньевич

ГАЗО Вознесенская Соборная церковь
Рождение ребёнка
01.02.1858

Сын: Селезнев Семен Николаевич

Отец ребёнка: Селезнев Николай Парфеньевич

ГАЗО Вознесенская Соборная церковь
Рождение ребёнка
05.02.1860

Сын: Селезнев Федор Николаевич

Отец ребёнка: Селезнев Николай Парфеньевич

ГАЗО Вознесенская Соборная церковь
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Селезнев Николай Парфеньевич

Место жительства
Неизвестно
Смерть
04.02.1862
ГАЗО Вознесенская Соборная церковь
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