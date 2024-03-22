Козьяков Прохор Аввакумов
Место рождения
Дата рожденияМежду 1850 и 1876
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1850 и 1876
Рождение ребёнка
1897
Мать ребёнка: Козьякова Екатерина Иванова
Рождение ребёнка
10.05.1900
Сын: Козьяков Константин Прохоров
Мать ребёнка: Козьякова Екатерина Иванова
Рождение ребёнка
28.06.1902
Мать ребёнка: Козьякова Екатерина Иванова
Рождение ребёнка
19.11.1904
Сын: Козьяков Николай Прохоров
Мать ребёнка: Козьякова Екатерина Иванова
Рождение ребёнка
29.07.1907
Дочь: Евдокия Прохорова
Мать ребёнка: Козьякова Екатерина Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно