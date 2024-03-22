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Козьяков Прохор Аввакумов

Место рождения

Алисово, Задонский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

Между 1850 и 1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1850 и 1876

Отец: Козьяков Аввакум Егоров

Мать: Козьякова Авдотья Афанасьева

Алисово, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1897

Сын: Козьяков Иосиф Прохоров

Мать ребёнка: Козьякова Екатерина Иванова

Алисово, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
10.05.1900

Сын: Козьяков Константин Прохоров

Мать ребёнка: Козьякова Екатерина Иванова

Алисово, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
28.06.1902

Сын: Козьяков Петр Прохоров

Мать ребёнка: Козьякова Екатерина Иванова

Алисово, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
19.11.1904

Сын: Козьяков Николай Прохоров

Мать ребёнка: Козьякова Екатерина Иванова

Алисово, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
29.07.1907

Дочь: Евдокия Прохорова

Мать ребёнка: Козьякова Екатерина Иванова

Алисово, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Козьякова Екатерина Иванова

Смерть
Неизвестно
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