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Кочкин Александр Павлович

Место рождения

Троицк, Троицкий, Челябинская область

Дата рождения

29.12.1959

Дата смерти

03.01.2018

Пол

Мужской

Отец

1930 г.р.

Мать

1933 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.12.1959

Отец: Кочкин Павел Степанович

Мать: Кочкина Зинаида Ивановна

Троицк, Троицкий, Челябинская область
Бракосочетание
1980

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
18.06.1988

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Троицк, Троицкий, Челябинская область
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Троицк, Троицкий, Челябинская область
Смерть
03.01.2018
Троицк, Троицкий, Челябинская область
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