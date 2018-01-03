Кочкин Александр Павлович
Место рождения
Дата рождения29.12.1959
Дата смерти03.01.2018
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.12.1959
Отец: Кочкин Павел Степанович
Мать: Кочкина Зинаида Ивановна
Бракосочетание
1980
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
18.06.1988
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
03.01.2018