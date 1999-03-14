Кочкина Зинаида Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.05.1933
Дата смерти14.03.1999
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
17.02.1955
Дочь: Лерке Людмила Павловна
Отец ребёнка: Кочкин Павел Степанович
Рождение ребёнка
29.12.1959
Сын: Кочкин Александр Павлович
Отец ребёнка: Кочкин Павел Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
14.03.1999