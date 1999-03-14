Кочкина Зинаида Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКочкина Зинаида Ивановна

Кочкина Зинаида Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.05.1933

Дата смерти

14.03.1999

Пол

Женский

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.1933

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.02.1955

Дочь: Лерке Людмила Павловна

Отец ребёнка: Кочкин Павел Степанович

Троицк, Троицкий, Челябинская область
Рождение ребёнка
29.12.1959

Сын: Кочкин Александр Павлович

Отец ребёнка: Кочкин Павел Степанович

Троицк, Троицкий, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кочкин Павел Степанович

Место жительства
Неизвестно
Троицк, Троицкий, Челябинская область
Смерть
14.03.1999
Троицк, Троицкий, Челябинская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close