Бункин Платон Никифорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.08.1818
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1818
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1840
Дочь: Агапия Платоновна
Мать ребёнка: Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1842
Дочь: Марфа Платоновна
Мать ребёнка: Неизвестно
Рождение ребёнка
09.12.1848
Мать ребёнка: Неизвестно