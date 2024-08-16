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Бункин Платон Никифорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.08.1818

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1818

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1840

Дочь: Агапия Платоновна

Мать ребёнка: Неизвестно

Рождение ребёнка
Около 1842

Дочь: Марфа Платоновна

Мать ребёнка: Неизвестно

Рождение ребёнка
09.12.1848

Сын: Бункин Федор Платонович

Мать ребёнка: Неизвестно

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