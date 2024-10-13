Федор Никитин 1754 — найти родственников по фамилии на Familio
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Федор Никитин

Место рождения

Грибатинская, Порздневская волость, Юрьевецкий уезд

Дата рождения

1754

Дата смерти

24.10.1817

Пол

Мужской

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754

Отец: не указан

Мать: не указана

Грибатинская, Порздневская волость, Юрьевецкий уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Федорова

Мать ребёнка: не указана

Грибатинская, Порздневская волость, Юрьевецкий уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Марья Федорова

Мать ребёнка: не указана

Грибатинская, Порздневская волость, Юрьевецкий уезд
Рождение ребёнка
1780

Дочь: Матрена Федорова

Мать ребёнка: не указана

Грибатинская, Порздневская волость, Юрьевецкий уезд
Жива в 1850
Рождение ребёнка
1787

Дочь: Евдокия/Авдотья Федорова

Мать ребёнка: не указана

Грибатинская, Порздневская волость, Юрьевецкий уезд
Смерть
24.10.1817
Грибатинская, Порздневская волость, Юрьевецкий уезд

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