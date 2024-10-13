Федор Никитин
Место рождения
Дата рождения1754
Дата смерти24.10.1817
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Федорова
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Марья Федорова
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Матрена Федорова
Мать ребёнка: не указана
Жива в 1850
Рождение ребёнка
1787
Дочь: Евдокия/Авдотья Федорова
Мать ребёнка: не указана
Смерть
24.10.1817