Пятикрестовская (Бриллиантова) Прасковья Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пятикрестовская (Бриллиантова) Прасковья Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1851

Дата смерти

1914

Пол

Женский

Добавил:

НО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851

Отец: Бриллиантов Александр Яковлевич

Мать: Бриллиантова Агрипина Павловна

Рождение ребёнка
1870

Сын: Пятикрестовский Александр Михайлович

Отец ребёнка: Пятикрестовский Михаил Степанович

Рождение ребёнка
31.05.1877

Сын: Пятикрестовский Константин Михайлович

Отец ребёнка: Пятикрестовский Михаил Степанович

Рождение ребёнка
1880

Дочь: Розанова, Харитонова Наталия Михайловна

Отец ребёнка: Пятикрестовский Михаил Степанович

Рождение ребёнка
1889

Дочь: Андреева Мария Михайловна

Отец ребёнка: Пятикрестовский Михаил Степанович

Рождение ребёнка
1896

Сын: Пятикрестовский Иван Михаилович

Отец ребёнка: Пятикрестовский Михаил Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Скворцова Евгения Михайловна

Отец ребёнка: Пятикрестовский Михаил Степанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пятикрестовский Михаил Степанович

Смерть
1914
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