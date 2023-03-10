Пятикрестовская (Бриллиантова) Прасковья Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1851
Дата смерти1914
ПолЖенский
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851
Рождение ребёнка
1870
Сын: Пятикрестовский Александр Михайлович
Отец ребёнка: Пятикрестовский Михаил Степанович
Рождение ребёнка
31.05.1877
Сын: Пятикрестовский Константин Михайлович
Отец ребёнка: Пятикрестовский Михаил Степанович
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Розанова, Харитонова Наталия Михайловна
Отец ребёнка: Пятикрестовский Михаил Степанович
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Андреева Мария Михайловна
Отец ребёнка: Пятикрестовский Михаил Степанович
Рождение ребёнка
1896
Сын: Пятикрестовский Иван Михаилович
Отец ребёнка: Пятикрестовский Михаил Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Скворцова Евгения Михайловна
Отец ребёнка: Пятикрестовский Михаил Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1914