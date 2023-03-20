Бриллиантова (Синьковская) Агрипина Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бриллиантова (Синьковская) Агрипина Павловна

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Место рождения

Троицкое-Кайнарджи Московского у

Дата рождения

02.06.1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1827

Отец: Синьковский Павел Иванович

Мать: Синьковская Федосья Николаевна

Троицкое-Кайнарджи Московского у
Рождение ребёнка
1847

Сын: Бриллиантов Александр Александрович

Отец ребёнка: Бриллиантов Александр Яковлевич

Рождение ребёнка
1851

Дочь: Пятикрестовская Прасковья Александровна

Отец ребёнка: Бриллиантов Александр Яковлевич

Рождение ребёнка
1853

Сын: Бриллиантов Михаил Александрович

Отец ребёнка: Бриллиантов Александр Яковлевич

Рождение ребёнка
1860

Дочь: Мария Александровна

Отец ребёнка: Бриллиантов Александр Яковлевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бриллиантов Александр Яковлевич

Смерть
Неизвестно
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