Бриллиантова (Синьковская) Агрипина Павловна
Место рожденияТроицкое-Кайнарджи Московского у
Дата рождения02.06.1827
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1827
Троицкое-Кайнарджи Московского у
Рождение ребёнка
1847
Сын: Бриллиантов Александр Александрович
Отец ребёнка: Бриллиантов Александр Яковлевич
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Пятикрестовская Прасковья Александровна
Отец ребёнка: Бриллиантов Александр Яковлевич
Рождение ребёнка
1853
Сын: Бриллиантов Михаил Александрович
Отец ребёнка: Бриллиантов Александр Яковлевич
Рождение ребёнка
1860
Дочь: Мария Александровна
Отец ребёнка: Бриллиантов Александр Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно