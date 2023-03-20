Синьковский Павел Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.05.1787
Дата смерти03.08.1869
ПолМужской
Отец
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.1787
Рождение ребёнка
17.12.1814
Сын: Синьковский Петр Павлович
Мать ребёнка: Синьковская Федосья Николаевна
Рождение ребёнка
25.05.1817
Рождение ребёнка
08.01.1820
Дочь: Татьяна Павловна
Мать ребёнка: Синьковская Федосья Николаевна
Рождение ребёнка
03.01.1825
Дочь: Федосья Павловна
Мать ребёнка: Синьковская Федосья Николаевна
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Анна Павловна
Мать ребёнка: Синьковская Федосья Николаевна
Рождение ребёнка
02.06.1827
Дочь: Бриллиантова Агрипина Павловна
Мать ребёнка: Синьковская Федосья Николаевна
Троицкое-Кайнарджи Московского у
Рождение ребёнка
05.02.1830
Сын: Синьковский Алексей Павлович
Мать ребёнка: Синьковская Федосья Николаевна
Троицкое-Кайнарджи Московского у
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Смирнова Агрипина Павловна
Мать ребёнка: Синьковская Федосья Николаевна
Троицкое-Кайнарджи Московского у
Рождение ребёнка
1834
Сын: Синьковский Николай Павлович
Мать ребёнка: Синьковская Федосья Николаевна
Рождение ребёнка
1836
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
03.08.1869
Троицкое-Кайнарджи Московского у