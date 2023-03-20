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Синьковский Павел Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.05.1787

Дата смерти

03.08.1869

Пол

Мужской

Добавил:

НО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.1787

Отец: Синьковский Иван Павлович

Мать: Синьковская Мария Герасимовна

Рождение ребёнка
17.12.1814

Сын: Синьковский Петр Павлович

Мать ребёнка: Синьковская Федосья Николаевна

Рождение ребёнка
25.05.1817

Сын: Синьковский Иван Павлович

Мать ребёнка: Синьковская Федосья Николаевна

Рождение ребёнка
08.01.1820

Дочь: Татьяна Павловна

Мать ребёнка: Синьковская Федосья Николаевна

Рождение ребёнка
03.01.1825

Дочь: Федосья Павловна

Мать ребёнка: Синьковская Федосья Николаевна

Рождение ребёнка
1825

Дочь: Анна Павловна

Мать ребёнка: Синьковская Федосья Николаевна

Рождение ребёнка
02.06.1827

Дочь: Бриллиантова Агрипина Павловна

Мать ребёнка: Синьковская Федосья Николаевна

Троицкое-Кайнарджи Московского у
Рождение ребёнка
05.02.1830

Сын: Синьковский Алексей Павлович

Мать ребёнка: Синьковская Федосья Николаевна

Троицкое-Кайнарджи Московского у
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Смирнова Агрипина Павловна

Мать ребёнка: Синьковская Федосья Николаевна

Троицкое-Кайнарджи Московского у
Рождение ребёнка
1834

Сын: Синьковский Николай Павлович

Мать ребёнка: Синьковская Федосья Николаевна

Рождение ребёнка
1836

Сын: Синьковский Иван Павлович

Мать ребёнка: Синьковская Федосья Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Синьковский Иван Павлович

Мать ребёнка: Синьковская Федосья Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Синьковская Федосья Николаевна

Смерть
03.08.1869
Троицкое-Кайнарджи Московского у