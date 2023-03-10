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Синьковский Николай Павлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1834

Дата смерти

05.08.1914

Пол

Мужской

Добавил:

НО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: Синьковский Павел Иванович

Мать: Синьковская Федосья Николаевна

Рождение ребёнка
1851

Дочь: Рождественская Варвара Николаевна

Мать ребёнка: Синьковская Агафья Александровна

Рождение ребёнка
1856

Дочь: Анна Николаевна

Мать ребёнка: Синьковская Агафья Александровна

Рождение ребёнка
1861

Сын: Синьковский Александр Николаевич

Мать ребёнка: Синьковская Агафья Александровна

Рождение ребёнка
1872

Дочь: Софья Николаевна

Мать ребёнка: Синьковская Агафья Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Синьковская Агафья Александровна

Смерть
05.08.1914
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