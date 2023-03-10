Синьковский Николай Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1834
Дата смерти05.08.1914
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Рождественская Варвара Николаевна
Мать ребёнка: Синьковская Агафья Александровна
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Анна Николаевна
Мать ребёнка: Синьковская Агафья Александровна
Рождение ребёнка
1861
Сын: Синьковский Александр Николаевич
Мать ребёнка: Синьковская Агафья Александровна
Рождение ребёнка
1872
Дочь: Софья Николаевна
Мать ребёнка: Синьковская Агафья Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
05.08.1914