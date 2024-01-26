Хайдарова (Шарпанова) Ирина Валентиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хайдарова (Шарпанова) Ирина Валентиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
8

Дочь: Виктория Андреевна

Отец ребёнка: Хайдаров Андрей

Рождение ребёнка
9

Дочь: Дарья Андреевна

Отец ребёнка: Хайдаров Андрей

Рождение
21

Отец: Шарпанов Валентин

Мать: Шарпанова Любовь Витальевна

Бракосочетание
2007

Муж: Хайдаров Андрей

Котово, Котовский муниципальный район, Волгоградская область
Место жительства
Неизвестно
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