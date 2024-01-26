Хайдарова (Шарпанова) Ирина Валентиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
8
Дочь: Виктория Андреевна
Отец ребёнка: Хайдаров Андрей
Рождение ребёнка
9
Дочь: Дарья Андреевна
Отец ребёнка: Хайдаров Андрей
Рождение
21
Отец: Шарпанов Валентин
Бракосочетание
2007
Муж: Хайдаров Андрей
Котово, Котовский муниципальный район, Волгоградская область
Место жительства
Неизвестно