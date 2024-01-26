Шарпанов Валентин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шарпанов Валентин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шарпанов Игорь Валентинович

Мать ребёнка: Шарпанова (Дорофеева) Любовь Витальевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шарпанова (Дорофеева) Любовь Витальевна

Рождение ребёнка
21

Дочь: Хайдарова (Шарпанова) Ирина Валентиновна

Мать ребёнка: Шарпанова (Дорофеева) Любовь Витальевна

Рождение ребёнка
25.04.1981

Дочь: Жалнина (Шарпанова) Оксана Валентиновна

Мать ребёнка: Шарпанова (Дорофеева) Любовь Витальевна

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