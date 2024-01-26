Шарпанов Валентин
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шарпанов Игорь Валентинович
Мать ребёнка: Шарпанова (Дорофеева) Любовь Витальевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
21
Дочь: Хайдарова (Шарпанова) Ирина Валентиновна
Мать ребёнка: Шарпанова (Дорофеева) Любовь Витальевна
Рождение ребёнка
25.04.1981
Дочь: Жалнина (Шарпанова) Оксана Валентиновна
Мать ребёнка: Шарпанова (Дорофеева) Любовь Витальевна