Хайдаров Андрей
Место рожденияНе указано
Дата рождения20
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
8
Дочь: (Хайдарова) Виктория Андреевна
Мать ребёнка: Хайдарова (Шарпанова) Ирина Валентиновна
Рождение ребёнка
9
Дочь: (Хайдарова) Дарья Андреевна
Мать ребёнка: Хайдарова (Шарпанова) Ирина Валентиновна
Рождение
20
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
2007
Котово, Котовский муниципальный район, Волгоградская область