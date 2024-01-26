Хайдаров Андрей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХайдаров Андрей

Хайдаров Андрей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
8

Дочь: (Хайдарова) Виктория Андреевна

Мать ребёнка: Хайдарова (Шарпанова) Ирина Валентиновна

Рождение ребёнка
9

Дочь: (Хайдарова) Дарья Андреевна

Мать ребёнка: Хайдарова (Шарпанова) Ирина Валентиновна

Рождение
20

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
2007

Жена: Хайдарова (Шарпанова) Ирина Валентиновна

Котово, Котовский муниципальный район, Волгоградская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.