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Pardanen (Niiranen) Margreta Andersdotter

Место рождения

Saarivaara/Sarivara, Korpiselkä, Viipurin lääni (Выборгская губ.), Великое княжество Финляндское, Российская Империя

Дата рождения

29.06.1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1780 г.р.

Мать

Около 1782 г.р.

Муж

1812 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ОС
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Место
Комментарий
Рождение
29.06.1813

Отец: Niiranen Antti Niilonpoika

Мать: Niiranen Maria Martintytär

Saarivaara/Sarivara, Korpiselkä, Viipurin lääni (Выборгская губ.), Великое княжество Финляндское, Российская Империя
Бракосочетание
27.09.1841

Муж: Pardanen David Olofsson

Рускеала, Сортавальский муниципальный район, Республика Карелия
Смерть
Неизвестно
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