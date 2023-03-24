Pardanen (Niiranen) Margreta Andersdotter
Место рожденияSaarivaara/Sarivara, Korpiselkä, Viipurin lääni (Выборгская губ.), Великое княжество Финляндское, Российская Империя
Дата рождения29.06.1813
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.06.1813
Saarivaara/Sarivara, Korpiselkä, Viipurin lääni (Выборгская губ.), Великое княжество Финляндское, Российская Империя
Бракосочетание
27.09.1841
Рускеала, Сортавальский муниципальный район, Республика Карелия
Смерть
Неизвестно