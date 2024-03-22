Цыбин Григорий Карпов
Место рождения
Дата рождения1803
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803
Отец: Цыбин Карп Сергеевич
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Наталья Григорьевна
Мать ребёнка: Цыбина Евдокия Григорьевна
Рождение ребёнка
1848
Мать ребёнка: Цыбина Евдокия Григорьевна
Рождение ребёнка
1851
Мать ребёнка: Цыбина Евдокия Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно