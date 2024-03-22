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Цыбин Григорий Карпов

Место рождения

Ржев, город Ржев, Тверская область

Дата рождения

1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: Цыбин Карп Сергеевич

Мать: не указана

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Наталья Григорьевна

Мать ребёнка: Цыбина Евдокия Григорьевна

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1848

Сын: Цыбин Павел Григорьевич

Мать ребёнка: Цыбина Евдокия Григорьевна

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1851

Сын: Цыбин Федор Григорьевич

Мать ребёнка: Цыбина Евдокия Григорьевна

Ржев, город Ржев, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Цыбина Евдокия Григорьевна

Место жительства
Неизвестно
Ржев, город Ржев, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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