Евдокимова (Яковлева) Екатерина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1906
Дата смерти09.03.1991
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906
Отец: Яковлев Виктор
Рождение ребёнка
19.09.1931
Дочь: Любовь
Отец ребёнка: Евдокимов Иван
Россия
Рождение ребёнка
1935
Дочь: Леонова Зинаида
Отец ребёнка: Евдокимов Иван
Рождение ребёнка
1941
Дочь: Родионова Раиса
Отец ребёнка: Евдокимов Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лидия
Отец ребёнка: Евдокимов Иван
Смерть
09.03.1991