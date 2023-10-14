Евдокимова (Яковлева) Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокимова (Яковлева) Екатерина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1906

Дата смерти

09.03.1991

Пол

Женский

Добавил:

АЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: Яковлев Виктор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.09.1931

Дочь: Любовь

Отец ребёнка: Евдокимов Иван

Россия
Рождение ребёнка
1935

Дочь: Леонова Зинаида

Отец ребёнка: Евдокимов Иван

Рождение ребёнка
1941

Дочь: Родионова Раиса

Отец ребёнка: Евдокимов Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лидия

Отец ребёнка: Евдокимов Иван

Смерть
09.03.1991
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