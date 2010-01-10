Мартынов Алексей Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мартынов Алексей Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.09.1927

Дата смерти

10.01.2010

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1927

Отец: Мартынов Михаил Федотович

Мать: Мартынова Аграфена Феофановна

Рождение ребёнка
11.03.1959

Дочь: Савельева Наталия Алексеевна

Мать ребёнка: Мартынова Людмила Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мартынова Людмила Григорьевна

Смерть
10.01.2010
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