Мартынов Алексей Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.09.1927
Дата смерти10.01.2010
ПолМужской
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1927
Рождение ребёнка
11.03.1959
Дочь: Савельева Наталия Алексеевна
Мать ребёнка: Мартынова Людмила Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мартынова Людмила Григорьевна
Смерть
10.01.2010