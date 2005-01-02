Мартынова Людмила Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.10.1931
Дата смерти02.01.2005
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1931
Рождение ребёнка
11.03.1959
Дочь: Савельева Наталия Алексеевна
Отец ребёнка: Мартынов Алексей Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мартынов Алексей Михайлович
Смерть
02.01.2005