Мартынова Людмила Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мартынова Людмила Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.10.1931

Дата смерти

02.01.2005

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1931

Отец: Малаховский Григорий Яковлевич

Мать: Малаховская Мария Ивановна

Рождение ребёнка
11.03.1959

Дочь: Савельева Наталия Алексеевна

Отец ребёнка: Мартынов Алексей Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мартынов Алексей Михайлович

Смерть
02.01.2005
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