Прасковья Прокофьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прасковья Прокофьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1774 г.р.

Мать

1790 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: Прокофий Герасимов

Мать: Дарья Дмитриевна

Смерть
Неизвестно
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