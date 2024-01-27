Смирнова (Уварова) Елена Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнова (Уварова) Елена Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Уваров Владимир Федорович

Мать: Уварова Галина Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Смирнова Полина Алексеевна

Отец ребёнка: Смирнов Алексей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Смирнова Дарья Алексеевна

Отец ребёнка: Смирнов Алексей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Смирнов Николай Алексеевич

Отец ребёнка: Смирнов Алексей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Смирнов Алексей

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