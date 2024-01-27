Смирнова (Уварова) Елена Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Смирнова Полина Алексеевна
Отец ребёнка: Смирнов Алексей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Смирнова Дарья Алексеевна
Отец ребёнка: Смирнов Алексей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Смирнов Николай Алексеевич
Отец ребёнка: Смирнов Алексей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Смирнов Алексей