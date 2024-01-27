Смирнов Алексей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнов Алексей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Смирнова Полина Алексеевна

Мать ребёнка: Смирнова Елена Владимировна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Смирнова Дарья Алексеевна

Мать ребёнка: Смирнова Елена Владимировна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Смирнов Николай Алексеевич

Мать ребёнка: Смирнова Елена Владимировна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Смирнова Елена Владимировна

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