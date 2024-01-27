Смирнов Алексей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Смирнова Полина Алексеевна
Мать ребёнка: Смирнова Елена Владимировна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Смирнова Дарья Алексеевна
Мать ребёнка: Смирнова Елена Владимировна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Смирнов Николай Алексеевич
Мать ребёнка: Смирнова Елена Владимировна
Бракосочетание
Неизвестно