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Некрасов Петр Прохоров

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1700

Дата смерти

30.11.1757

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1700

Отец: Некрасов Прохор Антипов

Мать: Некрасова Агафья

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Некрасова Евдокия Исаева

Работа или профессия
Неизвестно
посадский человек
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1732

Дочь: (Некрасова) Праскева Петровна

Мать ребёнка: Некрасова Евдокия Исаева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
20.05.1740

Сын: Некрасов Алексей Петров

Мать ребёнка: Некрасова Евдокия Исаева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
30.11.1757
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

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