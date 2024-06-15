Некрасов Петр Прохоров
Место рождения
Дата рождения1700
Дата смерти30.11.1757
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1700
Отец: Некрасов Прохор Антипов
Мать: Некрасова Агафья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Некрасова Евдокия Исаева
Работа или профессия
Неизвестно
посадский человек
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1732
Дочь: (Некрасова) Праскева Петровна
Мать ребёнка: Некрасова Евдокия Исаева
Рождение ребёнка
20.05.1740
Мать ребёнка: Некрасова Евдокия Исаева
Смерть
30.11.1757