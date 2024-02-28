Некрасова (-) Евдокия Исаева
Место рождения
Дата рождения1702
Дата смерти07.02.1754
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1702
Рождение ребёнка
1732
Дочь: Праскева Петровна
Отец ребёнка: Некрасов Петр Прохоров
Рождение ребёнка
20.05.1740
Отец ребёнка: Некрасов Петр Прохоров
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
07.02.1754