Некрасова (-) Евдокия Исаева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Некрасова (-) Евдокия Исаева

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1702

Дата смерти

07.02.1754

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1700 г.р.

Дети

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1702

Отец: не указан

Мать: не указана

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1732

Дочь: Праскева Петровна

Отец ребёнка: Некрасов Петр Прохоров

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
20.05.1740

Сын: Некрасов Алексей Петров

Отец ребёнка: Некрасов Петр Прохоров

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Некрасов Петр Прохоров

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
07.02.1754
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