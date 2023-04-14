Сандуляк Василий Иванович 24.01.1924 — найти родственников по фамилии на Familio

Сандуляк Василий Иванович

Автор
ОД
Дедович О.

мужской, родился 24.01.1924, Малиновка, Чернівецька область

умер 24.12.2002, Малиновка, Чернівецька область

Отец
Сандуляк Иван Семёнович10.02.1893 ст. г.р.
Мать
Сандуляк Порфирия Васильевна1898 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1924

Отец: Сандуляк Иван Семёнович

Мать: Сандуляк Порфирия Васильевна

Малиновка, Чернівецька область

Место жительства
Неизвестно
Малиновка, Чернівецька область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
24.12.2002
Малиновка, Чернівецька область

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