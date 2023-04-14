Сандуляк Василий Иванович
мужской, родился 24.01.1924, Малиновка, Чернівецька область
умер 24.12.2002, Малиновка, Чернівецька область
ОтецСандуляк Иван Семёнович10.02.1893 ст. г.р.
МатьСандуляк Порфирия Васильевна1898 г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1924
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
24.12.2002