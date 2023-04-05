Сандуляк Порфирия Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1898
Дата смерти1976
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
25.12.1917
Дочь: Чорней Зиновия Ивановна
Отец ребёнка: Сандуляк Иван Семёнович
Рождение ребёнка
12.08.1919
Дочь: Скицко Ольга Ивановна
Отец ребёнка: Сандуляк Иван Семёнович
Рождение ребёнка
24.01.1924
Сын: Сандуляк Василий Иванович
Отец ребёнка: Сандуляк Иван Семёнович
Рождение ребёнка
После 1925
Рождение ребёнка
После 1926
Рождение ребёнка
После 1927
Сын: Сандуляк Порфирий Иванович
Отец ребёнка: Сандуляк Иван Семёнович
Рождение ребёнка
После 1929
Дочь: Анна Ивановна
Отец ребёнка: Сандуляк Иван Семёнович
Рождение ребёнка
После 1930
Рождение ребёнка
1931
Отец ребёнка: Сандуляк Иван Семёнович
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1976