Сандуляк Порфирия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сандуляк Порфирия Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1898

Дата смерти

1976

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1893 г.р.

Дети

1917 г.р.
1919 г.р.
1924 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
После 1927 г.р.

Добавил:

ОД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.12.1917

Дочь: Чорней Зиновия Ивановна

Отец ребёнка: Сандуляк Иван Семёнович

Малиновка, Чернівецька область
Рождение ребёнка
12.08.1919

Дочь: Скицко Ольга Ивановна

Отец ребёнка: Сандуляк Иван Семёнович

Рождение ребёнка
24.01.1924

Сын: Сандуляк Василий Иванович

Отец ребёнка: Сандуляк Иван Семёнович

Малиновка, Чернівецька область
Рождение ребёнка
После 1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сандуляк Иван Семёнович

Малиновка, Чернівецька область
Рождение ребёнка
После 1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сандуляк Иван Семёнович

Рождение ребёнка
После 1927

Сын: Сандуляк Порфирий Иванович

Отец ребёнка: Сандуляк Иван Семёнович

Малиновка, Чернівецька область
Рождение ребёнка
После 1929

Дочь: Анна Ивановна

Отец ребёнка: Сандуляк Иван Семёнович

Рождение ребёнка
После 1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сандуляк Иван Семёнович

Малиновка, Чернівецька область
Рождение ребёнка
1931

Сын: Сандуляк Виктор Иванович

Отец ребёнка: Сандуляк Иван Семёнович

Малиновка, Чернівецька область
Место жительства
Неизвестно
Малиновка, Чернівецька область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сандуляк Иван Семёнович

Смерть
1976
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