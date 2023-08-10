Цеков Арсен Ахмедович
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.05.1980
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1980
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.08.2007
Дочь: Цекова Дарина Арсеновна
Мать ребёнка: Цекова (Койчева) Кристина Заудиновна
Рождение ребёнка
27.09.2008
Мать ребёнка: Цекова (Койчева) Кристина Заудиновна
Рождение ребёнка
22.05.2011
Дочь: Цекова Динара Арсеновна
Мать ребёнка: Цекова (Койчева) Кристина Заудиновна