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Цеков Арсен Ахмедович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.05.1980

Пол

Мужской

Добавил:

АЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1980

Отец: Цеков Ахмед Шамсудинович

Мать: Цекова (Кумукова) Елена Назировна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Цекова (Койчева) Кристина Заудиновна

Рождение ребёнка
12.08.2007

Дочь: Цекова Дарина Арсеновна

Мать ребёнка: Цекова (Койчева) Кристина Заудиновна

Рождение ребёнка
27.09.2008

Сын: Цеков Рамазан Арсенович

Мать ребёнка: Цекова (Койчева) Кристина Заудиновна

Рождение ребёнка
22.05.2011

Дочь: Цекова Динара Арсеновна

Мать ребёнка: Цекова (Койчева) Кристина Заудиновна

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