Цекова (Койчева) Кристина Заудиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.01.1986
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1986
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.08.2007
Дочь: Цекова Дарина Арсеновна
Отец ребёнка: Цеков Арсен Ахмедович
Рождение ребёнка
27.09.2008
Отец ребёнка: Цеков Арсен Ахмедович
Рождение ребёнка
22.05.2011
Дочь: Цекова Динара Арсеновна
Отец ребёнка: Цеков Арсен Ахмедович