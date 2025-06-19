Оверолл (Павлова) Вера (Варвара) Александровна 01.04.1908 — найти родственников по фамилии на Familio

Оверолл (Павлова) Вера (Варвара) Александровна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 01.04.1908

умерла 14.03.1999

Отец
Павлов Александр Николаевич24.06.1882 г.р.
Мать
Павлова (Сазонова) Варвара ИвановнаОколо 1884 г.р.
Супруги
Клотц ХьюгоНеизвестно г.р.
Монтгомери Уильям ДугласНеизвестно г.р.
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Дети
Оверолл Джон Генри28.12.1948 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1908

Отец: Павлов Александр Николаевич

Мать: Павлова (Сазонова) Варвара Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Клотц Хьюго

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Монтгомери Уильям Дуглас

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Оверолл Джон Хенри

Рождение ребёнка
08.11.1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Клотц Хьюго

Рождение ребёнка
21.11.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Оверолл Джон Хенри

Рождение ребёнка
28.12.1948

Сын: Оверолл Джон Генри

Отец ребёнка: Оверолл Джон Хенри

город Нью-Йорк, США

Смерть
14.03.1999

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