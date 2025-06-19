Оверолл (Павлова) Вера (Варвара) Александровна
женский, родилась 01.04.1908
умерла 14.03.1999
ОтецПавлов Александр Николаевич24.06.1882 г.р.
МатьПавлова (Сазонова) Варвара ИвановнаОколо 1884 г.р.
Супруги
Клотц ХьюгоНеизвестно г.р.
Монтгомери Уильям ДугласНеизвестно г.р.Показать еще 1
Дети
Оверолл Джон Генри28.12.1948 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1908
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Клотц Хьюго
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Оверолл Джон Хенри
Рождение ребёнка
08.11.1942
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Клотц Хьюго
Рождение ребёнка
21.11.1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Оверолл Джон Хенри
Рождение ребёнка
28.12.1948
Сын: Оверолл Джон Генри
Отец ребёнка: Оверолл Джон Хенри
город Нью-Йорк, США
Смерть
14.03.1999