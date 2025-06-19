Павлова (Сазонова) Варвара Ивановна Около 1884 — найти родственников по фамилии на Familio

Павлова (Сазонова) Варвара Ивановна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась Около 1884

умерла 14.07.1963

Супруги
Павлов Александр Николаевич24.06.1882 г.р.
Дети
Оверолл (Павлова) Вера (Варвара) Александровна01.04.1908 г.р.
Павлов Николай Александрович13.06.1922 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1884

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
01.11.1906

Муж: Павлов Александр Николаевич

Рождение ребёнка
01.04.1908

Дочь: Оверолл (Павлова) Вера (Варвара) Александровна

Отец ребёнка: Павлов Александр Николаевич

Рождение ребёнка
13.06.1922

Сын: Павлов Николай Александрович

Отец ребёнка: Павлов Александр Николаевич

Смерть
14.07.1963

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