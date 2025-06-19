Павлова (Сазонова) Варвара Ивановна
женский, родилась Около 1884
умерла 14.07.1963
Супруги
Павлов Александр Николаевич24.06.1882 г.р.
Дети
Оверолл (Павлова) Вера (Варвара) Александровна01.04.1908 г.р.
Павлов Николай Александрович13.06.1922 г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- БиографияБиография
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1884
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
01.11.1906
Рождение ребёнка
01.04.1908
Дочь: Оверолл (Павлова) Вера (Варвара) Александровна
Отец ребёнка: Павлов Александр Николаевич
Рождение ребёнка
13.06.1922
Сын: Павлов Николай Александрович
Отец ребёнка: Павлов Александр Николаевич
Смерть
14.07.1963