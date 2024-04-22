Колосов Перфирий (Перфилий) Евдокимович
Место рождения
Дата рождения1733
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733
Отец: Колосов Евдоким Михайлович
Рождение ребёнка
1756
Дочь: Екатерина Перфильевна
Мать ребёнка: Колосова Зиновия Степановна
Рождение ребёнка
1765
Мать ребёнка: Колосова Зиновия Степановна
Рождение ребёнка
1767
Сын: Колосов Гаврил Перфирьевич
Мать ребёнка: Колосова Зиновия Степановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно