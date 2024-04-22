Колосов Перфирий (Перфилий) Евдокимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колосов Перфирий (Перфилий) Евдокимович

Место рождения

Мичино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1733

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733

Отец: Колосов Евдоким Михайлович

Мать: не указана

Мичино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1756

Дочь: Екатерина Перфильевна

Мать ребёнка: Колосова Зиновия Степановна

Мичино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1765

Сын: Колосов Ефим Перфирьевич

Мать ребёнка: Колосова Зиновия Степановна

Мичино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1767

Сын: Колосов Гаврил Перфирьевич

Мать ребёнка: Колосова Зиновия Степановна

Мичино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колосова Зиновия Степановна

Мичино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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