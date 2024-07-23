Колосова Зиновия Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1728
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1728
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1756
Дочь: Екатерина Перфильевна
Отец ребёнка: Колосов Перфирий (Перфилий) Евдокимович
Рождение ребёнка
1765
Отец ребёнка: Колосов Перфирий (Перфилий) Евдокимович
Рождение ребёнка
1767
Сын: Колосов Гаврил Перфирьевич
Отец ребёнка: Колосов Перфирий (Перфилий) Евдокимович