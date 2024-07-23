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Колосова Зиновия Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1728

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1728

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колосов Перфирий (Перфилий) Евдокимович

Мичино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1756

Дочь: Екатерина Перфильевна

Отец ребёнка: Колосов Перфирий (Перфилий) Евдокимович

Мичино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1765

Сын: Колосов Ефим Перфирьевич

Отец ребёнка: Колосов Перфирий (Перфилий) Евдокимович

Мичино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1767

Сын: Колосов Гаврил Перфирьевич

Отец ребёнка: Колосов Перфирий (Перфилий) Евдокимович

Мичино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область

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