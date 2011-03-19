Грязев Борис Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.10.1922
Дата смерти19.03.2011
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1922
Отец: Грязев Николай Дмитриевич
Мать: Грязева Анна Семеновна
Рождение ребёнка
28.09.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Грязева Тамара Александровна
Саратов, город Саратов, Саратовская область
Бракосочетание
Неизвестно
Образование
Неизвестно
средне-техническое
Работа или профессия
Неизвестно
работал электриком на заводе
Смерть
19.03.2011