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Грязев Борис Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.10.1922

Дата смерти

19.03.2011

Пол

Мужской

Отец

1897 г.р.

Мать

1888 г.р.

Жена

1918 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1922

Отец: Грязев Николай Дмитриевич

Мать: Грязева Анна Семеновна

Рождение ребёнка
28.09.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Грязева Тамара Александровна

Саратов, город Саратов, Саратовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Грязева Тамара Александровна

Образование
Неизвестно
средне-техническое
Работа или профессия
Неизвестно
работал электриком на заводе
Смерть
19.03.2011
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