Широкова Фекла Максимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1903
Дата смерти1971
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Отец: Широков Максим
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1923
Сын: Синякин Алексей Тимофеевич
Отец ребёнка: Синякин Тимофей Акимович
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Синякина Евдокия Тимофеевна
Отец ребёнка: Синякин Тимофей Акимович
Рождение ребёнка
1925
Сын: Синякина Лидия Тимофеевна
Отец ребёнка: Синякин Тимофей Акимович
Рождение ребёнка
1929
Отец ребёнка: Синякин Тимофей Акимович
Рождение ребёнка
1932
Отец ребёнка: Синякин Тимофей Акимович
Смерть
1971