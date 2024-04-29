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Широкова Фекла Максимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1903

Дата смерти

1971

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: Широков Максим

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Синякин Тимофей Акимович

Рождение ребёнка
1923

Сын: Синякин Алексей Тимофеевич

Отец ребёнка: Синякин Тимофей Акимович

Рождение ребёнка
1925

Дочь: Синякина Евдокия Тимофеевна

Отец ребёнка: Синякин Тимофей Акимович

Рождение ребёнка
1925

Сын: Синякина Лидия Тимофеевна

Отец ребёнка: Синякин Тимофей Акимович

Рождение ребёнка
1929

Сын: Синякин Павел Тимофеевич

Отец ребёнка: Синякин Тимофей Акимович

Рождение ребёнка
1932

Сын: Синякин Иван Тимофеевич

Отец ребёнка: Синякин Тимофей Акимович

Смерть
1971

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