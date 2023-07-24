Чурин Владлен Валерьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.01.1966
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1966
Рождение ребёнка
17.06.1993
Сын: Чурин Василий Владленович
Мать ребёнка: Чурина Юлия Викторовна
Рождение ребёнка
25.06.1996
Дочь: Чурина Алиса Владленовна
Мать ребёнка: Чурина Юлия Викторовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Чурина Юлия Викторовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чурин ? Владленович
Мать ребёнка: Чурина Юлия Викторовна