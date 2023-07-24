Чурин Владлен Валерьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чурин Владлен Валерьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.01.1966

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1966

Отец: Чурин Валерий Владленович

Мать: Чурина Галина Григорьевна

Рождение ребёнка
17.06.1993

Сын: Чурин Василий Владленович

Мать ребёнка: Чурина Юлия Викторовна

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Рождение ребёнка
25.06.1996

Дочь: Чурина Алиса Владленовна

Мать ребёнка: Чурина Юлия Викторовна

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чурина Юлия Викторовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чурин ? Владленович

Мать ребёнка: Чурина Юлия Викторовна

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