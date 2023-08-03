Чурина (Мелкозёрова) Юлия Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чурина (Мелкозёрова) Юлия Викторовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.10.1969

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1969

Отец: Мелкозёров Виктор Александрович

Мать: Мелкозёрова (Горяева) Татьяна Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чурин Владлен Валерьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чурин ? Владленович

Отец ребёнка: Чурин Владлен Валерьевич

Рождение ребёнка
17.06.1993

Сын: Чурин Василий Владленович

Отец ребёнка: Чурин Владлен Валерьевич

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Рождение ребёнка
25.06.1996

Дочь: Чурина Алиса Владленовна

Отец ребёнка: Чурин Владлен Валерьевич

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область

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