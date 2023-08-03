Чурина (Мелкозёрова) Юлия Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.10.1969
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1969
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чурин ? Владленович
Отец ребёнка: Чурин Владлен Валерьевич
Рождение ребёнка
17.06.1993
Сын: Чурин Василий Владленович
Отец ребёнка: Чурин Владлен Валерьевич
Рождение ребёнка
25.06.1996
Дочь: Чурина Алиса Владленовна
Отец ребёнка: Чурин Владлен Валерьевич