Алипова Анна Мефодьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алипова Анна Мефодьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1805 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алипов Егор Гавриилович

Рождение ребёнка
1837 ст.

Сын: Алипов Прокопий Егорович

Отец ребёнка: Алипов Егор Гавриилович

Ольховатка, Харківська область
Рождение ребёнка
1838 ст.

Дочь: Алипова Анна Егоровна

Отец ребёнка: Алипов Егор Гавриилович

Ольховатка, Харківська область
Рождение ребёнка
1842 ст.

Дочь: Алипова Епистимия Егоровна

Отец ребёнка: Алипов Егор Гавриилович

Ольховатка, Харківська область
Смерть
Неизвестно

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