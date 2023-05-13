Алипова Анна Мефодьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1805 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1837 ст.
Отец ребёнка: Алипов Егор Гавриилович
Рождение ребёнка
1838 ст.
Дочь: Алипова Анна Егоровна
Отец ребёнка: Алипов Егор Гавриилович
Рождение ребёнка
1842 ст.
Дочь: Алипова Епистимия Егоровна
Отец ребёнка: Алипов Егор Гавриилович
Смерть
Неизвестно