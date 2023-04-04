Мандельштам Фаня Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Александра Филипповна
Отец ребёнка: Мандельштам Филипп Арнольдович
Рождение ребёнка
1906
Сын: Мандельштам Сергей Филиппович
Отец ребёнка: Мандельштам Филипп Арнольдович
Киев, Киевский уезд
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно