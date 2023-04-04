Мандельштам Фаня Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мандельштам Фаня Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1904

Дочь: Александра Филипповна

Отец ребёнка: Мандельштам Филипп Арнольдович

Рождение ребёнка
1906

Сын: Мандельштам Сергей Филиппович

Отец ребёнка: Мандельштам Филипп Арнольдович

Киев, Киевский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мандельштам Филипп Арнольдович

Смерть
Неизвестно
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